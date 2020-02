Riceviamo dal Municipio di Cevio e pubblichiamo una sua reazione all’articolo dal titolo «Macché casa anziani, piuttosto aggreghiamoci» apparso nell’edizione ieri. Il Corriere del Ticino, dal canto suo, ritiene di aver riassunto in modo corretto la lettera aperta ( che si può trovare nella sua versione integrale sul nostro sito ) inviata dall’Esecutivo di Cevio al suo omologo di Lavizzara, non avendo evidentemente alcun interesse a fomentare le polemiche in valle. Gli autori della lettera non sembrano però essere dello stesso parere. Per evitare ulteriori (e per noi ingiustificate) accuse di mancata correttezza, pubblichiamo quindi la presa di posizione del Municipio di Cevio .

Ma quali accuse!... ma quale artiglieria pesante!... ma quale fulmicotone! Bisogna essere prevenuti o in vena di polemiche per dare una simile interpretazione alla lettera aperta del Municipio di Cevio alla Lavizzara. A che pro dare un taglio tanto pungente quanto bellicoso ad uno scritto che, a partire dal titolo, invita all’unità e ad una riflessione costruttiva. Abbiamo proposto una lettura onesta e concreta della realtà riferita a Cevio e all’Alta Vallemaggia, senza fronzoli, ma questo per guardare a questa realtà per quella che è, in modo oggettivo, riconoscendone tutti i limiti e problemi connessi.

Quest’esercizio pragmatico, che evidentemente richiede anche toni espliciti e diretti per essere incisivo, non deve però servire a costruire barricate e ad alimentare incomprensioni, bensì a prendere coscienza che occorre una svolta decisa per dare nuove forze ed energie al nostro comprensorio periferico, in modo che possa prendere in mano il suo futuro. Come abbiamo proposto, la vera e unica risposta a tutto questo per il Municipio di Cevio si chiama aggregazione dell’Alta Vallemaggia e leggendo la lettera nei sui contenuti emerge chiaramente tutta la volontà di guardare avanti in termini di unità, con la voglia di realizzare questo scenario che rappresenta un’opportunità e che deve contagiare e coinvolgere tutto il comprensorio, consapevoli che non vi sono alternative efficaci e convinti che è una sfida dalla quale si può solo uscire vincenti ... peccato che il CdT non l’abbia capito e invece di fare informazione abbia preferito alimentare contrasti che certo esistono – non possiamo negarlo – ma che ovviamente sarebbe opportuno non esasperare. (Municipio di Cevio)