La sua è un’espansione silenziosa ma costante. Dal 1986, partendo dalla Palestina, ha cominciato a diffondersi, andando a toccare una trentina di paesi europei e di oltre Oceano, tanto da diventare un luminoso simbolo universale. Una minuscola fiammella che racchiude una forza inattesa. Ancora di più quest’anno, mentre percorre migliaia di chilometri attraverso un mondo assetato di speranza. Arriverà nuovamente anche da noi la Luce della pace. Prelevata nelle scorse settimane direttamente dalla fonte madre nella basilica della Natività di Betlemme, è giunta in aereo a Vienna e da là, suddivisa in decine di fiammelle, è stata inviata alle destinazioni finali, alcune delle quali si trovano in varie chiese del Locarnese. Queste ultime diventeranno ora meta di tutti coloro che vorranno attingere al simbolo di solidarietà e di speranza, portarselo a casa e custodirvelo durante le festività.

Oltre le religioni e le etnie

Al di là del particolare momento dell’anno in cui si svolge l’iniziativa, essa ha un valore che va ben oltre il simbolismo legato al Natale. L’obiettivo degli organizzatori, infatti, è sempre stato quello di «toccare i cuori delle persone di ogni religione, nazionalità, cultura, etnia e filosofia di vita». Il significativo messaggio ha cominciato a essere diffuso «per contribuire attivamente al dialogo e alla pace, con la convinzione che la solidarietà è in grado di unire tutte le religioni e tutte le razze del pianeta». Il fatto poi che l’azione parta dal luogo simbolo della nascita di Gesù e da una terra fortemente lacerata, la rende ancora più incisiva. Oltre a rappresentare un forte messaggio di speranza del quale ogni nazione del mondo – confrontato con la pandemia di coronavirus , con l’incertezza e con tutte le sue pesanti conseguenze – ha estremamente bisogno in questo particolare momento. Alla Luce della pace è poi anche abbinata un’azione di solidarietà a favore dell’infanzia in difficoltà.

Mano tesa verso la Guinea

Durante la permanenza delle fiammelle nelle chiese sarà promossa una raccolta di fondi per progetti umanitari sostenuti da Missio in Guinea. I proventi aiuteranno un orfanotrofio che ospita una cinquantina di bambini dagli 0 ai 7 anni a Gouécké e una casa di accoglienza a Samoé, dove alloggiano e sono formate un centinaio di ragazze in età scolastica.

Ora, dunque, non resta che attendere l’arrivo della Luce della pace nel Locarnese. Ad Ascona (parrocchia che per prima nella regione aveva in passato aderito all’iniziativa) essa sarà disponibile nella chiesa di San Pietro a partire da oggi, durante gli orari di apertura dell’edificio sacro, dalle 8 alle 18. Durante la Novena sono inoltre previsti momenti di distribuzione della fiamma nei vari quartieri del borgo, fra le 17.30 e le 19. Mercoledì al Collegio Papio, giovedì alla chiesa evangelica, venerdì a Casa Zenettini in via Delta 7, sabato (dalle 10.30 alle 12) al Centro San Michele, lunedì 21 ancora al Centro San Michele, martedì 22 alla Residenza San Clemente in via Ferrera 24 e mercoledì 23 davanti al civico 10 di via Aerodromo.

Uniti nella rete pastorale

L’iniziativa si è poi estesa alle altre parrocchie della rete pastorale. A Losone, nella parrocchiale di San Lorenzo, si potrà attingere alla fiamma di Betlemme a partire da giovedì sera, così come nelle chiese di Brissago, Ronco sopra Ascona e Arcegno. L’azione, infine, toccherà quest’anno per la prima volta anche le valli Onsernone e Centovalli. La fiamma si troverà infatti, a partire dalle messe di Natale, nelle chiese di Russo e di Intragna, dalle quali ognuno potrà portarla con sé.

Un presepe da ascoltare

Anche se le diverse comunità hanno dovuto rinunciare a molti degli eventi che caratterizzano l’Avvento, anche nel Locarnese c’è comunque un modo significativo per avvicinarsi al Natale. Si tratta di un cammino all’insegna dei suoni, per ascoltare una serie di racconti legati alla nascita di Gesù. Per partecipare bastano buone scarpe, un telefonino in grado di leggere i codici QR e un buon senso dell’orientamento. I 5 totem-presepe si potranno trovare, a partire dal 17 dicembre, dalle 9 alle 18, nelle chiese di San Pietro e del Papio ad Ascona, di San Rocco, San Lorenzo e San Giorgio a Losone. Il percorso può essere effettuato senza un ordine preciso.

