Anche la Notte Bianca di Locarno prevista ad inizio giugno è cancellata a causa della pandemia e delle conseguenti direttive sanitarie. L’edizione numero 14 verrà quindi proposta l’anno prossimo e più precisamente sabato 5 giugno 2021. Negli scorsi giorni il comitato organizzatore ha inoltre deciso di annullare il concorso di realizzazione del manifesto 2020, per il quale sono comunque stati consegnati 14 progetti. Se i realizzatori lo desiderano questi progetti potranno partecipare al concorso che verrà indetto per la realizzazione del manifesto 2022. Il materiale pubblicitario dell’edizione 2021 verrà invece realizzato con l’immagine del manifesto di Micael Costa, vincitore l’anno scorso. In un comunicato gli organizzatori ringraziano i 14 partecipanti al concorso e tutti gli sponsor, i sostenitori e il pubblico della manifestazione.