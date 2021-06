Novartis ha annunciato oggi l’intenzione di interrompere le attività di analisi di controllo qualità per i propri prodotti del sito di Pharmanalytica Locarno, in risposta all’evoluzione delle esigenze della propria rete di produzione.

In conseguenza dello spostamento strategico dell’Azienda da prodotti farmaceutici di tipo tradizionale verso classi di farmaci di nuova generazione (farmaci biologici, specializzati e personalizzati), si legge nella nota diffusa ai media, «la pipeline dei prodotti più tradizionali (a piccole molecole) sta subendo una contrazione». E ancora: «Ciò ha determinato un calo della domanda per il tipo di attività che rappresenta la gran parte del volume di lavoro del sito di a Locarno, specializzato nell’esecuzione di test di stabilità e test di rilascio specifici per diversi prodotti Novartis. Al fine di salvaguardare la propria competitività, Novartis ha annunciato l’intenzione di avviare un piano di chiusura graduale del sito, che, compatibilmente con l’esito delle consultazioni con i collaboratori, dovrebbe concludersi entro la fine del 2023».