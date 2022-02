Il sogno a lungo cullato di poter riunire sotto lo stesso tetto tutti i servizi dell’amministrazione comunale in uno stabile al passo con i tempi presto sarà realtà. Quest’estate inizieranno infatti i lavori di costruzione della nuova casa comunale di Losone. Contro la domanda di costruzione dell’opera di cui si discute da decenni non è stata inoltrata alcuna opposizione così che ora si può finalmente entrare nella fase realizzativa. «Contiamo di riuscire ad aprire il cantiere subito dopo le ferie estive dell’edilizia» conferma al CdT il sindaco Ivan Catarin. È probabile che i lavori riguardanti le demolizioni possano iniziare già prima. Lavori per i quali è stato pubblicato ieri sul Foglio ufficiale il bando di concorso unitamente a quelli relativi a tutte le opere per la costruzione del nuovo...