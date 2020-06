L’apertura delle trasversali alpine del San Gottardo e del Monte Ceneri coincide con un aumento dell’offerta ferroviaria sull’asse del San Gottardo e nel traffico regionale in Ticino. In particolare, per introdurre maggiori collegamenti ferroviari tra Locarno e Lugano e tra Locarno e Bellinzona - così come previsto dal programma di sviluppo strategico dell’infrastruttura ferroviaria della Confederazione - è necessario disporre di un binario d'incrocio tra Tenero e Locarno, in territorio di Minusio. La zona, nell’ambito di uno studio condotto dal Canton Ticino in collaborazione con FFS e TILO, era già stata individuata per la realizzazione di una fermata regionale supplementare sulla linea Cadenazzo – Locarno. La nuova fermata TILO è quindi stata inserita nel programma di agglomerato del Locarnese di seconda generazione (PALoc 2).



Il progetto nel dettaglio



Il progetto prevede il raddoppio del binario, per una lunghezza di circa 530 metri, e la posa di due scambi, nonché la costruzione di una nuova fermata tra via Verbano e il passaggio a livello di via San Quirico. La nuova fermata TILO rispetterà il tessuto insediativo esistente, adattandosi al contesto particolarmente pregiato di un’area a forte valenza di svago. Sarà moderna e priva di barriere architettoniche e quindi ben accessibile anche per la clientela con mobilità ridotta. Saranno realizzati due marciapiedi di 220 metri di lunghezza, che permetteranno l’accesso piano ai treni regionali TILO FLIRT, collegati tra loro tramite il sottopasso Remorino esistente. La fermata risponderà ai moderni standard FFS e avrà anche due aree Bike+Rail, una nei pressi della nuova fermata e l’altra all’interno dell’esistente area di parcheggio, a monte della ferrovia.



L’inizio dei lavori è previsto per fine 2021 e dovrebbero durare circa 24 mesi. L’investimento ammonta a circa 24.7 milioni di franchi: 18.2 milioni per la realizzazione del binario d’incrocio, (finanziata interamente dalla Confederazione) e 5.5 milioni per la nuova fermata (finanziata dal Cantone, da Minusio e dagli altri Comuni della Regione, con una partecipazione della Confederazione).



Nel mese di marzo 2020 l’Ufficio federale dei trasporti ha avviato la procedura di approvazione dei piani, con la pubblicazione del progetto sul foglio ufficiale di venerdì 12 giugno 2020. I piani di progetto sono consultabili da lunedì 15 giugno a martedì 14 luglio 2020 presso il comune di Minusio. Viste le norme igieniche imposte dal Coronavirus si consiglia di chiamare la cancelleria comunale prima di recarvisi personalmente.