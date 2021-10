Era ancora buio stamattina quando davanti alle porte del nuovo discount Lidl di Locarno, in via Vallemaggia, s’è formato un capannello di gente. D’altra parte il buono spesa di 50 franchi consegnato ai primi 100 clienti era piuttosto alettante. Il traffico già intenso a quell’ora ne ha risentito, tanto che sono stati ingaggiati un paio di agenti di sicurezza per governare l’accesso e l’uscita dei clienti dal parcheggio. E per tutta la settimana sono previste altre promozioni. L’affluenza poi è continuata costante durante la giornata per un supermercato di quartiere, il primo nel Locarnese, inaugurato in pompa magna.