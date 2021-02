Un centro culturale con finalità didattiche e turistiche per l’intera regione. Lo diventerà presto Casa Berna a Prato Sornico. L’Ufficio dei beni culturali in collaborazione con il Patriziato di Prato Valle Maggia e il Comune di Lavizzara darà infatti avvio al progetto di valorizzazione dell’edificio risalente alla prima metà del XVIII secolo e situato nel nucleo storico del villaggio, nei pressi della chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano. Progetto che prevede l’acquisto dell’edificio da parte del Cantone, il suo restauro conservativo, la ricollocazione della biblioteca che vi si trovava in origine e l’apertura al pubblico con l’inserimento, come detto, di contenuti culturali, didattici e turistici. Casa Berna è uno dei più significativi palazzi nobiliari che caratterizzano il nucleo di Prato. Il suo valore monumentale risiede nei contenuti architettonici e storici, nonché nella presenza della biblioteca raccolta e aperta al clero locale e ai notabili dal canonico Giovanni Giulio Gerolamo Berna (1717-1804). L’edificio è segnalato anche nell’Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS). Per il Cantone Ticino Casa Berna e la sua biblioteca sono un unicum degno di essere valorizzato. Attualmente l’edificio si trova in precarie condizioni di conservazione e già nel 2008 la biblioteca, è stata trasferita nel 2008 in uno stabile a Fusio per evitarne il degrado. Per preservare questa preziosa e unica testimonianza culturale, storica e architettonica, il Cantone intende dunque acquistare dal Patriziato Casa Berna e procedere al restauro completo. È prevista pure una convenzione per la gestione del futuro centro culturale, didattico e turistico da parte del Patriziato e del Comune. Convenzione che sarà discussa Consiglio comunale di Lavizzara nella seduta convocata per il 15 marzo. Il testo sarà sottoposto anche all’assemblea patriziale.