È un Locarnese coeso quello che si sta rivolgendo al Governo affinché non riapra il dossier sulla nuova sede del Museo cantonale di storia naturale. Quest’ultimo, lo ricordiamo, dovrà lasciare Lugano e il Consiglio di Stato aveva designato il complesso del monastero di Santa Caterina a Locarno come nuova ubicazione ideale. Nel frattempo, però, altri candidati – Faido in particolare – erano tornati alla carica e ancora a settembre un gruppo di parlamentari del Bellinzonese aveva firmato una mozione chiedendo al Governo di riesaminare la questione.

La procedura è già avanzata

Ma il Locarnese non ci sta. Anche perché la procedura per l’insediamento della struttura museale nel comparto prescelto è ormai avanzata. Lo hanno sottolineato, scrivendo al Governo, sia il Convivio intercomunale dei sindaci...