È con «sorpresa» che il Gruppo ACE, attuale gestore del casinò di Locarno, ha accolto la notizia riguardante l’accordo raggiunto dalla Kursaal Locarno SA (della quale la Città è la maggior azionista) con Stadtcasino Baden Group, il probabile nuovo inqulino della casa da gioco a partire dal 2025.

In un comunicato, il gruppo zurighese spiega di essersi «rammaricato» per l’agire delle due parti, sottolineando di non essere stato coinvolto né informato del progetto «in nessun momento».

«A causa della prevista acquisizione della maggioranza delle azioni della Kursaal Locarno SA da parte della Città di Locarno e delle dichiarazioni rilasciate in questo contesto dai media», sottolinea il Gruppo ACE, «eravamo in uno stato d’animo positivo per trovare una soluzione orientata all’obiettivo e a lungo termine nel 2022 con il mutato assetto proprietario».

«In qualità di partner serio ed affidabile, abbiamo sempre cercato di intavolare discussioni costruttive con tutti i soggetti coinvolti e di trovare soluzioni efficaci. Sullo sfondo del forte calo della cifra d’affari e dei guadagni del casinò di Locarno negli ultimi anni, siamo ancora disposti a pagare un canone ragionevole e contributi nell’interesse pubblico. Tuttavia, tutti i rapporti contrattuali devono tenere conto delle mutate condizioni quadro e garantire la sostenibilità economica sostenibile del luogo. Inoltre, la proprietà di oltre 100 anni è ovviamente in pessime condizioni strutturali, il che significa che nel prossimo futuro saranno necessari una ristrutturazione completa e investimenti corrispondenti elevati». Il Gruppo ACE ha concluso: «Alla luce di quanto comunicato ieri, siamo in particolare vicini ai nostri dipendenti, ai quali ci sentiamo in dovere di offrire prospettive a lungo termine, sicurezza del lavoro e condizioni di lavoro interessanti, anche in vista della nuova fase di concessione. Continuiamo ad avere un interesse duraturo per la sede di Locarno e continueremo ad impegnarci per l’ottenimento di una nuova concessione, nonostante il cambio di scenario».

