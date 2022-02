La nuova stagione espositiva è ormai alle porte e la Città di Locarno ha adattato il tariffario per rendere ancora più attrattivi i suoi tre musei. Il prezzo standard sarà di franchi 15 franchi (10 per persone in AI/AVS o membri di gruppi) sia per Casa Rusca, che riaprirà i battenti il 10 aprile, sia per il complesso Casorella e Castello Visconteo, che si potranno visitare dal 5 marzo. Sarà inoltre possibile accedere ai tre musei grazie ad un’offerta combinata al prezzo di 20 franchi (14 per persone in AI/AVS o membri di gruppi). Tra le varie agevolazioni, oltre alle riduzioni AI/AVS e per gruppi, si enumerano sia una riduzione di metà prezzo per persone domiciliate a Locarno (con tessera domiciliati) e per studenti maggiorenni (con tessera studenti), sia la classica riduzione del 20% per possessori di Ticino Ticket e App My Ascona-Locarno. Mentre a beneficiare dell’entrata gratuita saranno le scuole, i giovani fino a 18 anni, i possessori della Carta Raiffeisen o di un Museum Pass, così come i membri ICOM/AMS, dell’Associazione svizzera delle storiche e degli storici dell’arte e dell’Associazione Amici di Casa Rusca.