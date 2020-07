Manutenzione delle strade e dei sentieri esistenti, miglioramento del trasporto pubblico e promozione mirata delle nostre montagne anziché nuovi collegamenti o funivie. È quanto suggerisce all’autorità cantonale l’airolese Aldo Maffioletti, già presidente della ex Regione Tre Valli e dell’Associazione dei Comuni leventinesi. Lo spunto gli è stato offerto da quanto annunciato a metà giugno dal Dipartimento del territorio, ovvero che il gruppo che sta studiando un nuovo collegamento tra Alta Vallemaggia e Leventina ha scartato l’ipotesi della galleria di base lunga circa 7 chilometri tra Fusio e Rodi – ritenuta troppo costosa e incompatibile con i vincoli ambientali – annunciando di voler propendere o per una galleria in alta quota (le soluzioni possibili sono tre) o per una funivia (un paio...