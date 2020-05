Sono 42 i dossier pervenuti da parte di singoli studi d’architettura o da comunità di lavoro composte da più studi nell’ambito del concorso di progetto per la sistemazione degli spazi pubblici del centro urbano di Locarno. Il termine assegnato ad architetti ed architetti paesaggisti per inoltrare la propria candidatura è scaduto il 14 maggio, comunica il Municipio. «Siamo molto soddisfatti sia del numero, sia della varietà e qualità delle candidature pervenute - commenta il municipale responsabile del progetto Bruno Buzzini - La giuria sceglierà i 15 partecipanti al concorso, sapendo che potrà contare su concorrenti competenti e preparati».

Il concorso per la sistemazione degli spazi pubblici del centro urbano rappresenta uno dei progetti strategici lanciati dal Municipio nella legislatura in corso. L’area interessata va dall’incrocio del Debarcadero fino a Piazza Castello e si estende su di una superficie di oltre 43.000 metri quadrati. Essa comprende elementi di grande pregio e qualità, tra i quali Piazza Grande, Largo Zorzi, i giardini pubblici e la Piazzetta Remo Rossi, di fronte al PalaCinema. I candidati sono architetti e architetti paesaggisti, provenienti anche dall’estero, in prevalenza dall’Italia, e da oltre Gottardo. Non mancano gli studi d’architettura ticinesi, segno questo che il tema del concorso ha suscitato un grande interesse.

La metà delle 42 candidature proviene da comunità di lavoro composte da 2 o 3 studi diversi, vuoi per provenienza, vuoi per esperienza e formazione. Non da ultimo, si osserva la presenza di diversi architetti giovani che potranno senz’altro portare il loro contributo nel seguito della procedura. «Il Municipio ha espresso la volontà che la giuria assegni 3 candidature per accedere al concorso a giovani architetti o architetti paesaggisti» e «contava molto su questa varietà di candidature per favorire lo sviluppo di più soluzioni, in un contesto caratterizzato da tipologie diverse di spazi e di contenuti».