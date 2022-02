«In questi casi è difficile staccare mentalmente. Oltre alla responsabilità di coordinare l’intervento c’è anche un coinvolgimento importante. La notte sono sempre riuscito a dormire bene, ma è chiaro che già durante il viaggio di ritorno a casa dall’Alpe di Neggia a fine giornata e anche prima di coricarmi i miei pensieri erano sempre focalizzati nel ripercorre quanto messo in atto durante la giornata e, soprattutto, nel visualizzare quanto avremmo dovuto fare in quella successiva. E questo in particolare nel periodo più complicato, contrassegnato dal forte vento da nord». Ora che l’incendio sul Monte Gambarogno è da considerarsi spento, il comandante dei pompieri della Città di Bellinzona Samuele Barenco racconta al Corriere del Ticino come ha vissuto personalmente le operazioni di spegnimento...