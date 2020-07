È possibile che abbia provocato la morte di un gruppo di soldati di napoleone che ne avevano adoperato i rami per farne degli spiedini, ma non ci risulta che si sia mai pensato ad un divieto di utilizzo dell’oleandro, specie presente in svariati giardini e piazzali, quale pianta ornamentale non commestibile. Questo il tenore della risposta che il Municipio di Locarno dà all’interrogazione dei Verdi i quali chiedeva appunto lumi sul fatto che, secondo una direttiva dell’Ufficio tecnico, nel quartiere Rusca si debba optare per quel tipo di pianta quale arredo verde in caso di sistemazione della fascia privata ad uso pubblico. Ritenendo la citazione storica sulla pericolosità dell’oleandro riporta dai Verdi «decisamente fuori contesto» poiché non vi ravvede «una relazione concreta tra quanto avvenuto tra oltre dune secoli or sono e l’uso comune dell’oleandro nella nostra realtà», l’Esecutivo cittadino spiega come la scelta di ricorrere a questo tipo di pianta nel quartiere Rusca sia da ricondurre «alla sua resistenza alle varie condizioni climatiche, come pure all’inquinamento stradale. Inoltre è un sempreverde che garantisce una fioritura durante tutto l’arco dell’anno». E al riguardo del suo apparato radicale, che secondo i Verdi è da ritenersi invasivo dato che si propaga in profondità, il Municipio precisa che «non ha mai creato problemi alla pavimentazione soprastante, indipendentemente dal genere (asfalto, selciato, ecc.)». Insomma, «l’oleandro ad alberello ben si presta in un contesto ad alta densità edificatoria dove l’ombreggiatura è data dagli edifici collocati lungo gli assi stradali».