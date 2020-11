(Aggiornato alle 19.54) In tempi di pandemia, gli oltre 32 milioni stanziati ieri dal Consiglio di Stato per la rete dei trasporti pubblici del Locarnese sono paragonabili alla manna dal cielo. In realtà si tratta di fondi già previsti e inseriti nei programmi d’agglomerato di seconda (PALoc2) e terza generazione (PALoc3), ma quanto «certificato» dal Governo con due messaggi è appunto un’iniezione di fiducia per l’economia regionale. «Dopo tanti anni in cui si è parlato di progettazione e riorganizzazione del trasporto pubblico nel Locarnese, siamo finalmente arrivati alla fase di concretizzazione», commenta con evidente soddisfazione Paolo Caroni, presidente della Commissione Intercomunale dei Trasporti del Locarnese e Vallemaggia.

Nodo intermodale

La parte del leone nei due crediti la farà il nodo intermodale della stazione FFS di Muralto (14,5 milioni stanziati), inserito nel PALoc3. «Si prevede una pensilina di fronte alla stazione FFS con cinque stalli per i bus e uno per i taxi. Tutti i mezzi pubblici accederanno alla stazione attraverso via Cattori che sarà chiusa al transito privato. L’evoluzione del traffico con il nuovo sistema di trasporti pubblici è stata testata attraverso delle simulazioni», spiega Nicola Guidotti, capo dell’Ufficio della progettazione del Sopraceneri. Che conferma come la pensilina che ospiterà bus e taxi verrà realizzata a prescindere dall’esito della variante di PR sul comparto stazione approvata recentemente dal Consiglio comunale di Muralto. «Entro la prossima primavera contiamo di avviare la fase progettuale- precisa Guidotti -. Se la variante di PR di Muralto dovesse incepparsi a causa dei ricorsi, realizzeremo comunque una pensilina «light» alta 4 metri che ingloberà anche il chiosco e il negozio Avec», spiega il funzionario cantonale.

Le altre opere

Le altre opere del PALoc3 con il credito di circa 9,3 milioni riguardano principalmente le piste ciclopedonabili, come ci conferma Maurizio Giacomazzi, capo dell’Ufficio della pianificazione e della mobilità. Quindi stalli bike&ride alle principali fermate di bus e treni, completamento del percorso ciclopedonale del Gambarogno, messa in sicurezza del marciapiede Verscio-Cavigliano nelle Terre di Pedemonte, completamento della ciclopista ponte Maggia-centro scolastico sull’argine di sponda destra della Maggia a Losone, completamento e messa in sicurezza della rete ciclopedonale nel comparto ex-Cartiera e riqualifica multimodale dell’asse urbano principale a Tenero. Nell’ambito del PALoc2, invece, il credito di circa 8 milioni è destinato al completamento del percorso ciclopedonale Zandone-Golino, alla riqualifica e messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale e ciclabile tra il Debarcadero e la piazza Grande a Locarno, alla formazione della corsia preferenziale per il trasporto pubblico su via Morettina a Locarno, alla messa in sicurezza e riqualifica dell’asse ciclabile Lungolago G. Motta-via Bramantino-via alla Morettina, alla messa in sicurezza e riqualifica di via Varenna, sempre a Locarno, e al completamento dell’itinerario ciclabile tra Tegna e Cavigliano.

