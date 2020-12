Il Municipio si attivi «con ogni mezzo [...] per facilitare la creazione di uno stand di tiro regionale e sotterraneo» e aggiorni semestralmente la commissione sugli sviluppi delle trattative. È la condizione sine qua non che la Gestione di Locarno vincola all’accettazione del credito di 400.000 franchi «per gli studi, la sostituzione degli impianti elettronici a 300 metri e la posa del sistema paracolpi artificiale» allo stand di tiro di Ponte Brolla.

Gli interventi, ricordano i commissari, si rendono necessari per rendere possibile l’uso del poligono già dall’anno prossimo, rispondendo in particolare al problema della raccolta del piombo e degli altri metalli che possono disperdersi nel terreno.