A volte, di fronte ad un potenziale delitto, bisogna saper andare decisi oltre le apparenze. È quanto stanno facendo, in questi giorni, gli inquirenti impegnati a ricostruire ciò che è accaduto la sera del 31 dicembre scorso nell’appartamento all’ultimo piano della palazzina di via Pioda 26 a Locarno. Nulla va dato per scontato, ma per poterlo fare ci vuole tempo. Ed è per questo che il giudice dei provvedimenti coercitivi non solo ha confermato l’arresto – per le ipotesi di reato di omicidio e omissione di soccorso – del 62.enne compagno della vittima, ma ha anche stabilito che la carcerazione preventiva dovrà durare almeno fino a fine gennaio. Chi sta indagando avrà dunque a disposizione un mese di tempo per cercare di sbrogliare l’intricata matassa. Poi si vedrà come procedere.

Il presunto malore

Intanto attorno alla misteriosa morte della 52.enne inquilina dell’appartamento (una confederata domiciliata a Locarno da alcuni anni) trapelano nuovi elementi che non fanno altro che complicare ulteriormente le cose. Fin dall’inizio si era detto che sul corpo della vittima (ritrovata senza vita, lo ricordiamo, dopo che il 62.enne arrestato aveva chiamato i soccorsi per un presunto malore) non erano stati riscontrati evidenti segni di violenza. Confermata però, secondo fonti del CdT, la presenza di sangue nell’appartamento. Tracce ematiche la cui origine resta ancora tutta da chiarire, considerato che non è stato possibile, sul momento, metterle in relazione diretta con la morte della vittima. Da qui la necessità di stabilire dapprima a chi lo stesso sangue appartenga: alla 52.enne, al suo compagno finito dietro le sbarre oppure, addirittura, a una terza persona che potrebbe aver visitato l’appartamento lo stesso giorno o in quelli immediatamente precedenti il fatto.

Una situazione di disagio

Un altro elemento su cui si stanno concentrando gli inquirenti è quello legato a una possibile relazione fra quanto accaduto quella sera in via Pioda 26 e un eventuale abuso di alcol. Una problematica, quest’ultima, purtroppo presente nell’esistenza della donna, che al momento non svolgeva alcuna attività lavorativa ed era al beneficio di un sostegno sociale. Ma anche in questo caso si è sempre allo stadio delle ipotesi e saranno i risultati dell’autopsia a chiarire se e quante bevande alcoliche siano state consumate quella sera, magari solamente per festeggiare l’imminente passaggio da un anno all’altro.

Originario del Locarnese

Gli esami autoptici forniranno poi la risposta anche a un’altra domanda fondamentale, che dovrebbe permettere di chiarire meglio la posizione del 62.enne arrestato, un ticinese originario del Locarnese e residente in città. I primi riscontri sul posto hanno infatti fatto sorgere dubbi sull’ora della morte, che potrebbe anche essere avvenuta diverso tempo prima della telefonata dell’uomo alla centrale d’allarme, cosa che complicherebbe ulteriormente la già intricata vicenda.

Nega ogni responsabilità

Di fili da sbrogliare, insomma, ne restano parecchi e, ad oggi, le certezze sono poche. Da qui il tempo concesso dal Giudice dei provvedimenti coercitivi affinché l’inchiesta, coordinata dal procuratore pubblico Nicola Respini, possa cercare di fare un po’ di luce sui fatti oggettivi. Nel frattempo, lo ricordiamo, il compagno 62.enne della vittima finito dietro le sbarre, difeso dall’avvocata Sabrina Aldi, continua a negare ogni responsabilità nella morte della 52.enne confederata, con la quale aveva una relazione sentimentale da alcuni anni.

©CdT.ch - Riproduzione riservata