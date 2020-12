Il Conservatorio internazionale di scienze audiovisive (CISA) aprirà virtualmente le sue porte con un evento online domani, sabato 12 dicembre. L’Open day in formato digitale, indirizzato ai futuri studenti, sarà trasmesso in streaming alle 10.30 sul sito della scuola, all’indirizzo www.cisaline.ch. La direzione, i responsabili della didattica e i docenti della Scuola specializzata superiore, con sede al PalaCinema di Locarno, presenteranno i percorsi formativi: il biennio che permette di ottenere il diploma propedeutico in designer in Design visivo (film) e l’anno di post-diploma di specializzazione con il quale si ottiene la qualifica riconosciuta di cineasta cinetelevisivo. Gli interessati potranno inoltre scoprire i tecnologici spazi della scuola con una visita virtuale della sede e, in conclusione, potranno interagire e confrontarsi con docenti e direzione.