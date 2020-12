La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 10.30 a Tenero presso una casa di riposo in via Contra vi è stato un infortunio sul lavoro. Un 55enne operaio italiano residente nella regione stava ripulendo la canna di scarico di una fresa neve quando, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, si è ferito alla mano destra. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori del Salva, che dopo aver prestato le prime cure al 55enne l'hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. L'operaio ha riportato una grave ferita alla mano.