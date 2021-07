È ormai allo sprint finale il comparto di Losone, che il Comune ha voluto dedicare non solo agli anziani, ma anche ai giovani favorendo così lo scambio intergenerazionale. Avanza a una buona velocità di crociera e secondo i piani, infatti, il cantiere della casa anziani medicalizzata della Fondazione Patrizia – denominata Centro polifunzionale per persone anziane – che sta sorgendo in via Cesura. Dopo il concorso per il direttore, nel frattempo già individuato, vengono ora costantemente pubblicati sul Foglio ufficiale i diversi concorsi per l’assunzione di altre figure chiave della struttura. Di recente sono infatti stati indetti quelli per il responsabile del servizio cure infermieristiche, per il capo cucina, per il manutentore delegato alla sicurezza e per l’economo-contabile.

«Il cantiere...