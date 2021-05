Non entro nel merito della vertenza. In quell’ambito saranno i tribunali a decidere. La nostra priorità era e rimane quella di salvaguardare l’operatività della Santa Chiara e per questo siamo a disposizione degli amministratori rimasti a Locarno per affiancarli e sostenerli». Così si esprime Mauro Dell’Ambrogio, presidente della Clinica Luganese Moncucco, all’indomani della notizia che, per decisione del Pretore di Lugano (come anticipato nei giorni scorsi dal CdT), sono sospese le decisioni adottate lo scorso 14 maggio dalla maggioranza degli azionisti della Clinica Santa Chiara di Locarno.

Congelamento temporaneo

Nel corso dell’assemblea, lo ricordiamo, era stata stabilita la vendita del pacchetto azionario maggioritario all’istituto sottocenerino. Ora, su iniziativa di alcuni degli azionisti...