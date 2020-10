L’ultima volta che ne avevamo parlato, nel maggio scorso, lo avevamo definito un cammino in salita. Beh, se così è, Casa Martini – grazie all’impegno, all’entusiasmo e alla dedizione dei suoi promotori e operatori – è arrivata in vetta. Dopo i ritardi provocati dall’emergenza sanitaria, il centro locarnese di prima accoglienza – voluto dalla Società mutuo soccorso – ha infatti finalmente potuto completare la propria offerta, affiancando alla mensa sociale (inaugurata lo scorso gennaio) anche il servizio notturno. Da luglio sono già state diverse le persone in difficoltà cui è stata data la possibilità di alloggiarvi. «A causa delle restrizioni – chiarisce fra Martino Dotta, alla cui Fondazione Francesco è stata affidata la gestione della struttura – abbiamo dovuto limitare il numero di posti...