Temi sempre caldi

E un incontro, tenutosi nel primo giorno dopo la fine dello stato di necessità ticinese, che ha permesso ai presenti di discutere la gestione dell’emergenza legata al nuovo coronavirus, come anche le misure per l’allentamento delle regole e la riapertura. Dopo aver espresso generale soddisfazione per l’operato delle autorità a livello federale, il sindaco ha esposto quanto vissuto da una realtà come la Città di Locarno, che oltre ad aver ospitato uno degli ospedali COVID-19 di riferimento oggi affronta la riapertura con cautela e con attenzione verso settori fondamentali, ma in difficoltà, come il turismo o i piccoli commerci.

In particolare, l’annullamento di eventi di grande portata come il Locarno Film Festival e Moon and Stars hanno avuto e avranno ingenti ricadute, che la Città ed altri attori stanno tentando di mitigare attraverso offerte alternative, nel pieno rispetto delle normative in vigore.