In mattinata i Pompieri della città di Bellinzona hanno diffuso un comunicato contenente un aggiornamento nelle opere di spegnimento dell’incendio sviluppatosi sul Monte Gambarogno. «I rilievi», sottolinea la nota, «hanno confermato l’ottimo lavoro svolto nella giornata di ieri dai 32 militi di montagna attivi sul terreno. I punti caldi residui, identificati dai droni dei Vigili del Fuoco della Regione Lombardia durante la notte, si sono ulteriormente ridotti, lasciando ben sperare in vista dell’obiettivo di terminare lo spegnimento e la bonifica entro mezzogiorno di venerdì».

Anche oggi alle 7.00, fanno sapere i Pompieri della città di Bellinzona, «sono entrati in servizio una trentina di militi in provenienza dei Corpi e Sezioni di montagna di tutto il Cantone. Il concetto di rinforzo cantonale si sta rivelando molto efficace e soddisfacente, sia per la Direzione dell’Intervento, che coglie l’occasione per ringraziare pubblicamente i colleghi per la collaborazione, sia per i corpi pompieri coinvolti».