Esame superato per il Centro scolastico al Burio. O, almeno, per la prima fase della sua ristrutturazione. Gli spazi rinnovati della palestra e degli spogliatoi sono infatti stati riconsegnati ad allievi e docenti subito dopo le vacanze autunnali. «E i riscontri – sottolineano il sindaco di Gordola Damiano Vignuta e la capo dicastero Formazione Stefania Perico – sono stati più che positivi». Primo collaudo riuscito, insomma, per un dossier dal passato decisamente burrascoso, che – lo ricordiamo – nello scorso marzo aveva anche portato i gordolesi alle urne. Contro i referendisti, che chiedevano l’edificazione di una nuova scuola, l’avevano spuntata Municipio e maggioranza del Legislativo, i quali puntavano invece al risanamento di quella attuale. Nello scorso giugno era dunque partito il cantiere...