La convivenza pacifica tra pedoni e ciclisti non si può, ahinoi, sempre dare per scontata. Molti i punti di conflitto, che generano anche situazioni di pericolo, registrati nel quotidiano. Un esempio lampante è quello della riva di Minusio, dove qualche anno fa, in alcuni momenti della stagione calda, si era addirittura scelto di bandire il passaggio delle due ruote. Ad alimentare il problema è stato anche il successo delle e-bike, che da una lato hanno fatto riscoprire a molte persone un mezzo di trasporto pratico ed ecologico come la bicicletta elettrica, ma dall’altro ha appunto aumentato il numero di due ruote in circolazione. La pandemia, inoltre, ha portato molta più gente a passeggio. Un fatto sicuramente positivo sul fronte della salute pubblica, ma che al contempo ha contribuito ad accrescere il «traffico» ciclopedonale.

Non a caso, dunque, proprio da Rivapiana parte la campagna di sensibilizzazione lanciata dall’Associazione traffico e ambiente (ATA), con la collaborazione di Pro Velo Ticino, e intitolata «Cortesia». Una campagna articolata su otto punti essenziali, i quali ruotano appunto attorno alla cortesia che deve vigere tra ciclisti e pedoni, in particolare come accennato negli spazi condivisi. Ovvero su quei tratti ciclopedonali di cui il nostro territorio è ricco.

La realtà ticinese

«La nostra iniziativa riprende quanto già fatto a Basilea, adattando però temi e contenuti alla realtà ticinese», spiega Veronica Soldati. «Se oltre Gottardo si puntava in particolare a sensibilizzare i ciclisti, nel nostro Cantone, proprio per l’abbondanza di percorsi condivisi, vanno resi attenti sul comportamento opportuno anche gli stessi pedoni».

Vediamo dunque quali sono i suggerimenti dell’ATA e di Pro Velo, che su un apposito volantino vengono suddivisi in otto punti. «In primis serve rispetto reciproco. Bisogna essere amichevoli e adattare il proprio comportamento in modo da non ostacolare l’altro utente», sottolinea Bruno Storni. Come secondo punto, invece, i ciclisti devono lasciare il marciapiede ai pedoni. Sebbene manchi spesso un percorso sicuro per le due ruote, infatti, non sono i passeggiatori a doverne pagare le conseguenze. «Va poi rispettata le segnaletica», aggiunge Storni. «Le strisce pedonali significano precedenza ai pedoni, ma se accanto c’è un passaggio per le bici quest’ultimi lo devono lasciare libero».

Si passa poi ad altri consigli che potrebbero sembrare scontanti, ma che non fa mai male ribadire: nelle strettoie bisogna da un lato circolare lentamente e dall’altro evitare di occupare tutto lo spazio disponibile. «Grande attenzione, inoltre, va fatta ad anziani e bambini», rimarca ancora Storni. Sesto punto – e qui Marco Vitali di Pro Velo ne sa purtroppo qualcosa – chi passeggia con il cane dovrebbe utilizzare un guinzaglio corto e tenere sempre il proprio fedele compagno sotto controllo. Penultima raccomandazione: con la e-bike bisogna moderare la velocità, che mediamente può risultare più alta. Sulle bici elettriche veloci, con targa gialla, va inoltre spento il motore sui percorsi vietati ai ciclomotori o in cui sono ammesse solo le bici. Infine – lapalissiamo, ma «repetita iuvant» – nel caso un ciclista dovesse malauguratamente urtare un pedone, non deve mai scappare dal luogo dell’incidente.

Cambio di mentalità necessario

«La campagna mira a rendere più fruibili gli spazi condivisi», ribadisce Storni. «Spazi che storicamente in Ticino abbondano e con i quali dobbiamo in una certa misura convivere». D’altro canto, però, l’ATA rende attenti sul fatto che questa pratica è spesso e volentieri ancora in vigore. «Ne sono un esempio la nuova passerella ciclopedonale sulla Maggia e quanto si sta ultimando su via Luini a Locarno. Percorsi nuovi che avrebbero potuto prevedere una separazione tra ciclisti e pedoni, risolvendo di fatto i conflitti che vengono a generarsi». Una questione di mentalità, anche degli stessi progettisti, che ATA a Pro Velo sperano cambi in futuro. Anche perché, come si diceva all’inizio, la bici elettriche stanno avendo un boom di vendite. Cosa che contribuirà ulteriormente a cambiare le abitudini dei ticinesi, anche negli spostamenti casa-lavoro.

I tre assi della campagna

La campagna di sensibilizzazione «Cortesia» si articolerà su tre assi principali: i cartelloni esposti su via alla Riva a Minusio, un volantinaggio con gli otto punti da rispettare per una convivenza pacifica e diversi spot televisivi. Per iniziare si è pensato al Locarnese, dove il problema è più marcato, ma non è da escludere che Bellinzonese e Luganese possano in futuro sfruttare il lavoro di ATA e Pro Velo.

©CdT.ch - Riproduzione riservata