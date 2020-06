Una serie di aiuti mirati, che non siano un doppione rispetto a quanto già fanno la Confederazione e il Cantone, da destinare agli attori locali che più hanno sofferto i lockdown legato all’emergenza sanitaria. È quanto il sindaco di Maggia, Aron Piezzi, ha annunciato l’altra sera durante la seduta di Consiglio comunale «extra muros», tenutasi al Centro scolastico dei Ronchini. «Il pacchetto sarà elaborato durante l’estate, coinvolgendo la Commissione della gestione, per essere votato in autunno», spiega Piezzi al CdT. Oltre a questo, il sindaco sottolinea la volontà di elaborare altre misure rivolte alla Valmaggia, in particolare dal punto di vista turistico, in modo da sostenere ristoratori, commerci e così via, che più di tutti hanno sofferto in questi mesi.