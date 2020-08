Paladini per un ambiente sempre pulito

Traffico, carenza di parcheggi, gente in ogni dove. Sono il rovescio della medaglia della vera e propria invasione – di turisti, ma anche di visitatori locali – che sta caratterizzando questa estate anomala anche per le valli ticinesi. E fra gli aspetti negativi di un fenomeno per lo più giudicato positivamente, anche il rischio di vedere il territorio invaso dai rifiuti abbandonati qua e là. Proprio questo fenomeno ha spinto il Gruppo d’interesse per un ambiente pulito (IGSU) ad inviare i suoi ambasciatori in Verzasca, nella Regione del Ritom e in Vallemaggia. I paladini anti-littering non sono una presenza nuova al sud delle Alpi. Di solito li si incontra nel pieno della stagione turistica in località come Ascona o Locarno, soprattutto durante la grande affluenza legata alle manifestazioni estive, come il Film Festival o Moon & Stars. Quest’anno si sono invece dati appuntamento là dove si concentrano i turisti.