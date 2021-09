Il messaggio, comunque, è passato. Forte e chiaro. Allora quella bandiera, che tanto ha fatto discutere non solo in Città, può anche smettere di sventolare davanti alla facciata di Palazzo Marcacci. È, in sostanza, il ragionamento che ha spinto il Municipio cittadino a ordinare la rimozione del vessillo arcobaleno, esposto a inizio mese in vista della votazione del 26 settembre.

L’Esecutivo, in una nota, ricorda che, dopo aver ricevuto la richiesta da parte del comitato a favore della votazione federale «Matrimonio per tutti», aveva deciso a maggioranza di esporre la bandiera arcobaleno in piazza Grande «per dare un segnale contro ogni forma di discriminazione basata sull’orientamento sessuale delle persone». Una decisione, tra l’altro, presa anche da altre città svizzere, fra cui Ginevra e Losanna. «L’Esecutivo non voleva con questa decisione urtare la sensibilità di nessuno, bensì ribadire la sua opposizione a qualsiasi forma di discriminazione in quest’ambito», si sottolinea più volte nella nota. Che continua: «Palazzo Marcacci d’altronde è anche la sede dove si celebrano i matrimoni civili e dove è stata ufficializzata la prima unione domestica registrata della Svizzera il 2 gennaio 2007».