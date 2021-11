Pane e latte alla Posta: gli architetti insorgono

La sua presenza segna in modo evidente l’accesso est di piazza Grande. I suoi contorni di vetro specchiato e granito sono ormai una delle caratteristiche peculiari del cuore cittadino. Ma il palazzo della Posta di Locarno ha un’importanza che va ben oltre l’apparenza. Rappresenta infatti «uno snodo cruciale» e «un’opera fondamentale» nel percorso del suo progettista. Quel Livio Vacchini, che – assieme ad altri nel cantone – ha promosso nel corso del XX secolo l’affermazione del Moderno, trasformando il nostro territorio nell’epicentro di una ricerca architettonica la cui valenza e la cui risonanza hanno travalicato ampiamente i nostri confini. Fondamentale, dunque, che l’edificio venga preservato e tutelato, evitando di modificarne le caratteristiche e la sostanza, come invece potrebbe accadere con il progetto pensato dal suo proprietario, la Posta Immobili SA di Berna (ne parlavamo quasi un anno fa). Parte da queste considerazioni la lettera appena giunta sul tavolo del Municipio di Locarno, all’attenzione del capo Dicastero sviluppo economico e territoriale, Nicola Pini. A firmare la missiva è la sezione ticinese della Federazione architette e architetti svizzeri (FAS). Nella premessa ci si chiede cosa avrebbe pensato lo stesso Vacchini dell’intento di «rivoluzionare» gli spazi interni del palazzo, per far posto, fra l’altro, a un nuovo negozio di generi alimentari.

Rigoroso e integro

«Sarebbe sicuramente stato per lui, rigoroso e integro maestro dell’architettura ticinese contemporanea – risponde la FAS – un boccone amaro». E si ricordano anche le parole dello stesso progettista, pronunciate la sera dell’inaugurazione, il 12 luglio 1996: «Ogni architetto sogna di poter costruire nel cuore della città dov’è nato e lavora». La lettera torna quindi al progetto di modifica, sottolineando come quest’ultima se da una parte «si può reputare conforme o lecita dal profilo normativo, dall’altro non può prescindere dal valore culturale che l’edificio rappresenta e dagli intrinsechi obblighi che proprietario, progettista ed ente pubblico sono chiamati a ottemperare in caso di intervento edilizio». Gli architetti sottolineano pure che il palazzo locarnese è «un edificio pubblico di riferimento e come tale viene inserito nella lista dei Beni culturali di interesse locale».

Inoltrata anche un’opposizione

Ed è proprio quest’ultimo inserimento che ha finora rallentato il «cammino» del progetto di Posta Immobili, contro il quale peraltro – dopo la sua pubblicazione nel dicembre 2020 – era stata inoltrata anche un’opposizione da un privato. Il Municipio, infatti, in attesa dell’entrata in vigore della variante pianificatoria definitiva relativa ai beni culturali, aveva temporaneamente «congelato» il dossier, anche se – va detto – la proposta di tutela del palazzo non era stata contestata da nessuno. Per riavviare la procedura si attendeva inoltre la costituzione della nuova Commissione centro storico dopo il rinnovo dei poteri comunali. Ora l’organismo è entrato in funzione e ha già preso contatto con la Posta, per approfondire ulteriormente i dettagli del progetto. Nulla, insomma, è ancora stato deciso. Nel frattempo, però, crescono le perplessità di fronte alla rivoluzione interna prevista per il palazzo vacchiniano.

