La polizia cantonale è alla ricerca di testimoni in relazione alla scomparsa di un parapendista il 25 luglio scorso. In una nota la polizia ricorda che sono tuttora attive le ricerche, con i diversi partner. Le autorità chiedono a chiunque possa fornire informazioni utili di contattare la Centrale Comune d'Allarme (CECAL) allo 0848 25 55 55. L'uomo è decollato da Cardada poco dopo le 11.30 con il suo parapendio con vela rossa e il bordo d'attacco giallo in direzione della Val Formazza e della Val Devero, per poi proseguire a cavallo del confine tra Canton Vallese e Italia attorno alle 15:20, con l'intento di rientrare in territorio ticinese.