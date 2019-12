Sono terminati i lavori di ristrutturazione dei servizi igienici al Parco della Pace di Locarno, già tornati a disposizione del pubblico. Iniziati lo scorso mese di settembre, i lavori sono stati completati nei tempi e nei costi di investimento preventivati . Le pareti esterne della struttura sono state affrescate dall’artista locarnese Elia Varini, classe 1995, già vincitore nel 2016 del Premio giovani artisti del Centro culturale di Chiasso.

Il Legislativo comunale aveva approvato il progetto di ristrutturazione dei servizi igienici, ricordiamo, chiedendo di mantenere la struttura esterna. Così è stato fatto, inserendo nella struttura esistente dei moduli WC completamente in Inox. I servizi, entrambi unisex, sono due, uno dei quali accessibile alle persone con carrozzine e attrezzato per ospitare comodamente anche i genitori in cerca di un fasciatoio. «Il materiale in Inox scelto per i servizi risulta anche più resistente all’acqua, in caso di innalzamento del livello del Lago Maggiore, problema ben noto ai Locarnesi», si sottolinea in una nota.

Il Municipio ha inoltre voluto dare un tocco caratteristico alla struttura esterna, come detto, approvando il progetto di tinteggio artistico proposto dal promettente artista locarnese Elia Varini. L’opera segue un filone astratto, dove forme e colori si collocano sulle pareti in maniera spontanea. L’artista propone colori vivaci e forme in movimento, in modo da creare una sensazione di dinamicità e portare più vivacità nello spazio urbano.

Entro la Primavera 2020, saranno completati i lavori esterni di rinverdimento, a cura dei giardinieri della Città. Con il WC al Parco della Pace si è conclusa l’operazione di rinnovo dei servizi igienici della Città.