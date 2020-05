Il parco delle camelie di Locarno ancora sugli scudi. Alla fine di aprile, infatti, l’Associazione internazionale della camelia (ICS) ha confermato per il «paradiso cittadino» il label di «Garden of excellence». Quello di Locarno è, va sottolineato, l’unico giardino svizzero a potersene fregiare. “La conferma di questa importante onorificenza giunge in un momento azzeccato, per ricordarci che anche se quest’anno non ha avuto luogo la rinomata manifestazione dedicata alle camelie, abbiamo un gioiello di cui prenderci cura e che in futuro tornerà a meravigliarci”, commenta il capo del Dicastero ambiente e territorio, Bruno Buzzini.

Un lavoro di 25 anni

L’impegno per poter raggiungere questo traguardo è stato notevole. Ma, come si sottolinea in una nota, per una città turistica come quella di Locarno è fondamentale disporre di aree verdi e attraenti. Il parco, ricordiamo, si trova in riva al Lago maggiore (nell’area della Lanca degli Stornazzi) e ospita più di 500 varietà di camelie, raccolte e curate nel corso degli ultimi 25 anni dai responsabili del servizio dedicato al verde pubblico.

Criteri severi

L’ICS è una società senza scopo di lucro che riunisce 1.000 membri in tutto il mondo, promuovendo la conoscenza, la coltivazione e lo sviluppo delle camelie attraverso svariate iniziative. «La riconferma del label è stata possibile solo dopo aver considerato una complessa e articolata serie di criteri di valutazione, volti a verificare la composizione del giardino, la divulgazione delle informazioni al pubblico e la valorizzazione delle camelie», continua di riflesso la nota. Come accennato da Buzzini, la celebre rassegna Camelie Locarno, in programma alla fine di marzo, non ha potuto svolgersi per ottemperare alle misure di protezione imposte dalle autorità per contenere il diffondersi del coronavirus. Così, i molti spettatori che solitamente accorrono in città per l’evento non hanno potuto ammirare la miriade di fiori esibite in una cornice davvero speciale. Ma l’appuntamento è stato solo rimandato alla prossima edizione.

