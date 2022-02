Le redini delle scuole comunali di Locarno passano dalle mani di Elena Zaccheo a quelle di Cristina Zeeb. Lo ha deciso il Municipio al termine della procedura di selezione concernente il concorso pubblicato il 16 luglio dello scorso anno. Classe 1978, la neo direttrice – dopo aver frequentato il Liceo del Collegio Papio, l’Università di Losanna e la Scuola Magistrale – è diventata docente titolare proprio alle scuole elementari cittadine nel 2005. «E in questi anni ha saputo dimostrare ottime capacità professionali, così come grande spirito d’iniziativa» sottolinea Palazzo Marcacci nel comunicato stampa con il quale comunica la nomina della neo direttrice. «Qualità - prosegue la nota municipale - che hanno permesso all’Esecutivo di identificare in Cristina Zeeb il profilo ideale che saprà affrontare con il dovuto spirito i continui mutamenti in atto nella scuola e nella società ticinese, garantendo nel contempo la necessaria continuità all’importante lavoro svolto finora da Elena Zaccheo». Dopo dieci anni nelle vesti di direttrice e 35 come insegnante di scuola elementare, quest’ultima, come noto, consegnerà il testimone a Cristina Zeeb per passare al beneficio della pensione. «Sottolineandone le spiccate qualità professionali e umane, oltre che una profonda conoscenza del mondo della scuola, il Municipio ringrazia la direttrice uscente per il lavoro svolto con grande impegno in questi lunghi anni. E le formula i migliori auguri per il nuovo importante capitolo della sua vita». La neo direttrice Cristina Zeeb entrerà ufficialmente in funzione nelle vesti di direttrice degli Istituti scolastici comunali a partire dal prossimo primo di luglio.