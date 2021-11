Mettere in collegamento tutti i servizi che, nel corso del processo di invecchiamento, seguono passo passo il cammino dell’anziano. E farlo affidando il coordinamento di tale rete integrata a chi l’utente lo assiste più da vicino, conoscendone storia clinica e di vita, casa, abitudini, medico e famiglia. Un ritratto, quest’ultimo, che richiama subito alla mente i servizi di assistenza e cura a domicilio. Come lo Spitex del Locarnese e Vallemaggia (ALVAD), riunito ieri sera in assemblea e che si dice pronto (e molto propenso) ad assumersi tale compito.

«È un modello ideale»«Si tratta peraltro di un modello – hanno spiegato presentando i lavori il presidente Stefano Gilardi, il direttore amministrativo Gabriele Balestra e la direttrice sanitaria Alessandra Viganò – che perseguiamo da tempo. Convinti...