Situazione piuttosto tranquilla, durante lo scorso fine settimana, nel centro di Locarno. Le impressioni delle autorità, dopo le prime urgenti misure messe in campo a seguito di alcuni episodi di violenza tra giovani, sono dunque positive. Mentre la Città sta cercando di venire a capo di problemi tutt’altro che semplici da risolvere soprattutto sul corto termine, muovendosi sui binari della sicurezza e della prossimità, v’è però un’altra preoccupazione che si aggiunge a complicare le cose. La recrudescenza della pandemia, che sembra proprio non voler mollare la presa non solo a livello locale, ma planetario.

Ciò con particolare riferimento agli assembramenti spontanei che vengono a crearsi nel sottopassaggio della rotonda di piazza Castello. Soffitto assai basso e aperto solo su due lati, questo...