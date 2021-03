«Innanzitutto non chiamiamolo Bronx. Siamo però coscienti che la situazione sul nostro lungolago, durante le nottate dei week end, sta diventando davvero delicata. Per questo sono allo studio nuove misure per l’immediato. Ma non possiamo fare tutto da soli, per cui intendiamo chiedere aiuto al Cantone». È deciso a trovare una soluzione Renato Canziani, capo dicastero Sicurezza di Muralto, dopo i nuovi assembramenti (con relativi schiamazzi, vandalismi, spargimenti di rifiuti e conseguenti proteste) che hanno nuovamente caratterizzato il «quai» muraltese nella scorsa fine di settimana. Il municipale tiene comunque ha mettere i puntini sulle «i», chiarendo subito che l’Esecutivo sta cercando di gestire la situazione con equilibrio, pur trovandosi fra l’incudine e il martello.

