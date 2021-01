Nuova veste grafica, con fotografie a colori che danno un tocco di freschezza in più, per l’ultima edizione dell’annuario «Virtutis Palaestra» del Collegio Papio di Ascona. I contributi raccontano un intero anno scolastico: dalle gite agli incontri, passando per le attività degli allievi della Scuola Media e del Liceo. E non manca neppure lo spazio per raccontare i meriti scolastici degli allievi, con 22 tra studentesse e studenti, che hanno conseguito l’attestato svizzero di maturità. Una maturità ottenuta malgrado l’emergenza sanitaria, senza che nei risultati si vedesse traccia delle difficoltà che la preparazione a distanza ha comportato. Tra di essi quattro nella variante bilingue, con inglese come seconda lingua. Si aggiungono poi, come ormai da quattro anni, i maturati dell’«esame passerella» per studenti che avevano prima conseguito una maturità professionale.