Una pensilina «light» per i bus, dunque senza sovrastruttura commerciale e uffici, rimodulazione del traffico del trasporto pubblico da concentrarsi sul viale della Stazione (com’è attualmente) e soprattutto via Cattori e piazza Stazione non più esclusivamente riservata al transito dei bus e pedonalizzata. È questo in sostanza il «piano B» presentato recentemente al Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità, dal vicesindaco di Muralto Dao Nguyen-Quang per cercare di risolvere l’impasse sul nodo intermodale della stazione FFS, realizzazione bloccata da una serie di ricorsi e da una raccolta firme «congelata» in attesa degli sviluppi giuridici.

