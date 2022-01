Non è certo la rivoluzione auspicata, ma sarà una riqualifica «light» quella che sta pianificando il Patriziato di Ascona per il Lido. In attesa che il Tribunale amministrativo cantonale si pronunci sul ricorso di un confinante contro il progetto di ampliamento e costruzione di due nuove piscine - firmato da Aurelio Galfetti, recentemente scomparso - il Patriziato del Borgo intende procedere con una riqualifica dell’attuale struttura, griffata da un’altra star dell’architettura ticinese, Livio Vacchini, nonché del parco e della spiaggia che caratterizzano la vasta area di 80.000 metri quadrati, con 600 metri di riva a lago. «Il progetto di ampliamento che risale oramai a cinque anni fa è ancora bloccato – conferma l’avvocato Rachele Allidi, presidente del Patriziato di Ascona -. Dopo che il...