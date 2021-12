A poche ore dal deposito di una denuncia per tentato omicidio da parte della vittima, la Polizia cantonale ha confermato l’apertura di un’inchiesta penale in relazione al pestaggio avvenuto sabato notte nella zona di piazza Castello a Locarno. Le ipotesi di reato emerse finora – si sottolinea nella nota – sono quelle di aggressione, subordinatamente lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto. «Le indagini – prosegue la Polcantonale – dovranno, in particolare, stabilire l’esatta dinamica dei fatti e procedere con l’identificazione degli autori». A tale scopo la famiglia di una delle due vittime (il 18.enne che ha depositato la denuncia) si è detta disponibile a fornire materiale – filmati, immagini e altro – ricevuto dopo che il caso era stato reso pubblico attraverso i social media.