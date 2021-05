Annullato il concorso indetto dal Patriziato di Losone per l’aggiudicazione di uno o più diritti di superficie sui cui edificare il complesso del così denominato progetto turistico-alberghiero «Paradiso». A confermare al CdT la notizia, contenuta in un interrogazione sul tema del consigliere comunale leghista Michele Grünenfelder, è lo stesso presidente del Patriziato, Carlo Ambrosini. Che però tranquillizza subito sul fatto che il progetto non è assolutamente naufragato. «Si tratta più che altro di una questione formale e procedurale», spiega. «Ci aspettavamo un numero maggiore di partecipanti, diciamo una ventina, per poter poi scremare le proposte più meritevoli da portare avanti nella seconda fase». Ma così non è stato. «L’idea di un concorso è quella di creare una certa competizione e di disporre di conseguenza di un ampio ventaglio di scelta. Però un concorso pone anche vincoli precisi. Per entrambe le parti», aggiunge ancora Ambrosini. Con il rischio di giungere alla fine senza poter disporre di una soluzione convincente sotto tutti gli aspetti. «Visto che la legge lo permette, e sentiti i partecipanti, abbiamo dunque deciso di annullare la gara». Quindi è tutto finito? Come accennato, assolutamente no. «Il passo compiuto, in sostanza, significa semplicemente che ora il Patriziato non si limiterà ad attendere le risultanze del concorso, ma contribuirà attivamente allo sviluppo del progetto assieme ai diretti interessati», conclude Ambrosini.