Non le basterà una vita e forse nemmeno due per restituire il maltolto. E non si parla di noccioline, ma di circa 850 mila franchi - questa la cifra stabilita dalle l’Assise delle criminali al termine del dibattimento apertosi lunedì - fatti sparire dalla contabilità e dalla cassa della società per la quale lavorava, un garage con due filiali nel Locarnese. Un «tesoretto» che però non s’è intascato, ma ha versato interamente ad uno spasimante virtuale che altro non era che un truffatore. Oggi la donna, reo confessa, è stata condannata a poco meno di tre anni di reclusione, 33 mesi per la precisione, di cui 27 sospesi per due anni e 6 da trascorrere dietro le sbarre dedotti gli 80 giorni di carcerazione preventiva. Praticamente accolto l’atto d’accusa formulato dal procuratore pubblico Pablo Fäh, che contemplava il ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione elettronica, l’appropriazione indebita e riciclaggio. Colpevole su tutta la linea, anche se il presidente della Corte Marco Villa (giudici a latere Manuel Borla e Luca Zorzi), chiamato dal difensore della donna a cercare di mettere ordine ai conti e dunque stabilire l’esatto maltolto, ha riconosciuto all’imputata uno «sconto» di 70 mila franchi sulla parte delle malversazioni effettuate in contanti, peraltro difficili da quantificare anche dopo tre perizie di revisori di conti.

Vittima più o meno consapevole del cosiddetto «scam sentimentale», vale a dire l’infatuazione attraverso social media di un uomo che s’è rivelato un truffatore e che, nel suo caso, tutt’altro che isolato, non l’ha portata all’altare bensì davanti alla sbarra di una corte. La donna, inseguendo il sogno di un amore virtuale ma da lei ritenuto possibile, non ha saputo resistere al fascino del suo corteggiatore a distanza, rimanendone infatuata, pur non conoscendolo di persona, quindi soddisfando in maniera compulsiva le sue reiterate richieste di aiuto finanziario. Spese di viaggio alle quali doveva far fronte, problemi con la carta di credito, merce bloccata in dogana (il sedicente spasimante, di origine africana ma residente a Friburgo, diceva di occuparsi di import-export), amici e familiari del Benin, suo paese d’origine, da aiutare urgentemente o da far espatriare. Il tutto condito da dolci parole in chat, via whatsapp, e-mail e sussurrate al telefono. Insomma, decine di frottole condite da promesse di amore eterno per chiedere denaro alla sua «fidanzata» e ottenerlo anche piuttosto facilmente. Dal novembre 2016 alla fine di aprile del 2017, come evidenziato dall’inchiesta e ammesso in aula dalla stessa imputata, la contabile ha sistematicamente versato sul conto del suo partner virtuale più di 850 mila franchi, facendo partire una cinquantina di bonifici in suo favore (o nel conto di prestanome) direttamente dai conti correnti dei due garage o prelevando contanti dalle casse dei due garage e inviandoli via posta o tramite agenzie ai destinatari indicati dal suo «fidanzato».