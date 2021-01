Il loro nome aleggiava già nell’aria all’epoca della crisi del 2017 (culminata con lo sciopero dei marinai) e ora la Sinistra locarnese «ripesca» le FART occupandosi della nuova vertenza riguardante il servizio di navigazione sul bacino svizzero del Verbano. Il gruppo socialista in Consiglio comunale (primo firmatario Fabrizio Sirica) ha indirizzato un’interrogazione in tal senso al Municipio di Locarno, ampliando il discorso anche alle necessità di popolazione e turisti e alle potenzialità legate ai trasporti lacustri.

Nella premessa del documento si ripercorre la vicenda partendo dalle vicende di quattro anni fa e concludendo con una serie di critiche alla Società navigazione Lago di Lugano (SNL), che gestisce il servizio sul Verbano dal 2018 grazie alla nascita del consorzio italo-svizzero. Il dito è puntato in modo particolare sulla gestione del personale, facendo notare che della trentina di marinai locarnesi attivi (e protagonisti dello sciopero) nel 2017, ne siano rimasti solo 11 (ridotti oggi a 3 dopo la disdetta dei vecchi contratti e il mancato accordo per la ratifica dei nuovi). Detto ciò il PS amplia il discorso, chiedendosi se la gestione attuale soddisfi veramente le esigenze in materia di navigazione sia della popolazione sia dei turisti e se valorizzi le effettive potenzialità del lago. Giungendo ad una conclusione negativa, gli interroganti si chiedono quindi (e chiedono all’Esecutivo) se non sia il caso di estromettere la SNL (società privata) dal consorzio e di valutare l’ipotesi di riaffidare il servizio alle FART, che già se n’erano occupate dal 1924 fino agli anni Cinquanta. Il Municipio è pure interpellato sul grado di soddisfazione riguardo il servizio pubblico sul lago, sui recenti licenziamenti e sulle strategie per ottenere un servizio che sfrutti appieno le potenzialità del Lago Maggiore.