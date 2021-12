Per la sezione PPD una guida da trovare in fretta

Le inaspettate dimissioni del presidente Alberto Akai lasciano evidentemente un vuoto alla testa del PPD di Locarno. Dimissioni, come anticipato dal Corriere del Ticino nell’edizione odierna, dettate da motivi strettamente personali e familiari, che non permettono al presidente uscente di adempiere appieno ai suoi compiti. Compiti per altro assai gravosi, poiché la sezione – dopo la perdita di un seggio in Municipio alle scorse elezioni, pur avendo leggermente aumentato il numero di schede – è alla ricerca del riscatto. Non per nulla, infatti, lo stesso Akai durante la recente assemblea aveva anticipato alcuni dettagli di quella che è stata denominata «Missione ripartenza».

«Pronto a discuterne»Una ripartenza, però, che ora dovrà fare i conti anche l’impellente ricerca di nuovi vertici del partito...