Brillantemente rieletto alla testa di Municipio, il sindaco di Locarno Alain Scherrer traccia le priorità di questa corta, ma intensa, legislatura. Dal valorizzare la nuova squadra di Palazzo Marcacci, ricercando l’armonia, alla politica che deve tornare tra la gente per ascoltare bisogni e speranze del territorio. Senza dimenticare il tasto dolente delle aggregazioni, invise in passato non alla Città, ma in particolare ai Comuni limitrofi.

Contrariamente ad altri Esecutivi delle regione, nonostante un rinnovo per 3/7, con il relativo rimpasto dei Dicasteri, l’impressione è che voi siate ripartiti nel segno dell’armonia. È davvero così?«Lavorare in team significa mettere a frutto le diverse competenze delle persone che fanno parte di un gruppo di lavoro per un obiettivo comune da raggiungere,...