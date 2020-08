Il Municipio è «lieto di poter rassicurare l’intera popolazione onsernonese che per l’anno scolastico 2020-2021 verranno mantenute le attuali sezioni. La prima consiste nel primo ciclo misto Harmos» (scuola dell’infanzia e scuola elementare) e vi sarà anche il secondo ciclo delle elementari.

L’Esecutivo di Onsernone rasserena i suoi abitanti e nel contempo prende posizione sulla decisione del Cantone di autorizzare l’autorità comunale, per l’anno scolastico che inizierà a fine mese, di mantenere le due attuali sezioni delle scuole di Loco. «Il Municipio ha preso atto dei contenuti della risposta del Consiglio di Stato intimata al primo firmatario della petizione redatta dalla comunità vallerana», si legge nel comunicato municipale inviato ai media. «La presente autorità ha sempre agito nel rispetto della volontà della popolazione, e in seguito alla riunione del 18 giugno scorso con le famiglie», durante la quale è stato richiesto il massimo sforzo politico e amministrativo per garantire l’attuale apparato scolastico, «il consesso municipale si è prodigato con tutti i mezzi possibili per soddisfare le necessità e le chiare aspettative di tutta la cittadinanza».

Una struttura vitale

Il Municipio ribadisce inoltre di essere «sempre stato disponibile al dialogo con tutti gli attori coinvolti, alfine di trovare un giusto compromesso per il mantenimento di una struttura scolastica vitale per la popolazione autoctona, in vista tra l’altro di un anno complicato inserito in un contesto di incertezza per la pandemia. Una volta intimata la decisione del DECS, il 1. luglio, in merito alla designazione delle sezioni di scuola dell’infanzia ed elementari ai fini dell’erogazione del contributo forfettario che prevedeva un’unica sezione mista (Harmos), il Municipio ha così agito di conseguenza».

Gli interessi di chi vive in valle

Lo scopo politico e istituzionale dell’Esecutivo, conclude il comunicato, «è quello di ottenere le migliori condizioni umane e pedagogiche per gli allievi, le questioni finanziarie sollevate a più riprese nelle decisioni dipartimentali devono essere prese in considerazione, ma non devono essere la priorità assoluta. Gli attori principali sono le famiglie e i bambini, le progettazioni future dovranno essere finalizzate a un concetto di garanzia e protezione dei diritti fondamentali degli individui, salvaguardando l’interesse dei cittadini e delle famiglie che vivono in valle».

