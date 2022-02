Per salvare il campetto firmano in 650

Sono 650 per firme raccolte per salvare il campetto presso le scuole comunali a Solduno. La consegna al Municipio di Locarno, rappresentato da Nicola Pini, si è tenuta ieri, sabato. «Le numerose firme raccolte in sole due settimane - scrivono i promotori della petizione in un comunicato - dimostrano quanto sia importante questo spazio verde per la popolazione». I firmatari si rivolgono all’Esecutivo cittadino e alla giuria del concorso di architettura, chiedendo che «per l’ampliamento delle scuole elementari venga scelto il progetto che possa preservare la superficie più grande possibile del campetto e che rimanga aperto e accessibile liberamente a tutti». Il prato adiacente la scuola, sottolineano, «è un vanto che ormai poche città possono ancora annoverare», come spazio di gioco e socializzazione libero e informale, lontano dal traffico e facilmente raggiungibile. «Dal 1. febbraio 2021 Locarno è il primo Comune ticinese Amico dei bambini, secondo l’Unicef - concludono i promotori - I firmatari della petizione confidano che la città possa dimostrarlo concretamente anche in questa situazione salvaguardando la superficie più grande possibile del campetto e mantenendone il libero accesso».