Muralto vuole rompere gli indugi. Il Municipio, dunque, non si appellerà al Tribunale amministrativo nel tentativo di ribaltare la decisione del Consiglio di Stato che, in sostanza, ha annullato il voto del Consiglio comunale in merito al futuro del comparto della stazione. Le possibilità di spuntarla sarebbero, oggettivamente, poche, perché il tutto è legato a questioni procedurali. Ma soprattutto, come spiega al CdT il vice sindaco Dao Nguyen-Quang, la volontà dell’Esecutivo è quella di «far ripartire subito l’iter, senza prolungare ulteriormente i tempi». Tempi che un ricorso allungherebbe di certo. Anche di un anno. E tra 12 mesi vi sarebbe il rischio di ritrovarsi ancora una volta nell’odierna situazione di impasse.

L’interesse regionale

«Vogliamo trovare una soluzione praticabile e concretizzabile il più velocemente possibile, per il bene di tutta la regione. Perché la stazione rappresenta un’area nevralgica che interessa l’intero Locarnese, non solo Muralto», sottolinea quindi il sindaco Stefano Gilardi. E a proposito, il Cantone ha convocato per il 6 di dicembre una tavola rotonda, cui sono invitati a partecipare tutti i partner che avevano sostenuto la soluzione attualmente bloccata: lo stesso Cantone, il Comune di Muralto, la Città di Locarno, la Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese (CIT), le FART e le FFS.

Una soluzione, va ricordato, contro la quale era stato lanciato referendum, raccogliendo un numero di firme (oltre 500 su circa 1.800 aventi diritto di voto) ben superiore al minimo necessario. La convocazione della popolazione al voto, poi, era stata congelata nell’attesa della decisione sul riscorso presentato al Consiglio di Stato. Ora, dovendo il Consiglio comunale esprimersi nuovamente sugli oggetti in questione, cade di riflesso anche la domanda di referendum. Dal punto di vista formale. Ma le autorità, è ipotizzabile, terranno conto delle posizioni emerse fino ad oggi.

Per il PLR serve il compromesso

E questo è anche quello che auspica il PLR del Locarnese, che in una nota firmata dal presidente Luca Renzetti, parla di «uno stop forzato» e «pronosticato, che di colpo costringe il comune di Muralto e la CIT a riprendere il discorso dal principio e con il dilemma della scelta; ripresentare lo stesso progetto, seguendo le giuste procedure, rischiando un nuovo referendum oppure valutare progetti alternativi, condivisi con tutti gli attori in gioco, compresi i referendisti».

Il PLR, dunque, ritiene che «solo il compromesso, nel limite delle possibilità tecniche, potrà dare luce a questo strategico nodo intermodale, la cui realizzazione è necessaria e urgente». Liberali radicali che ricordano a proposito i principali punti sollevati contro il progetto di sviluppo della stazione: quello viario (con lo spostamento dei bus su viale Cattori e su piazza della stazione, che verrebbero di conseguenza chiusi al traffico), ma anche la costruzione di due piani sopra le pensilina per i torpedoni e, non da ultimo, il progetto delle FFS (con, tra i vari contenuti, l’autosilo), «colpevole di essere particolarmente impattante nel contesto urbano di Muralto».

Le richieste dei Verdi

E proprio su questo ultimo tema, in particolare, ieri si sono espressi anche i Verdi del Locarnese, con un nota inviata da Matteo Buzzi. «La soluzione prospettata presenta gravi errori pianificatori, che avranno forti ripercussioni sulla mobilità dell’intera area urbana», si spiega. L’autorimessa con oltre 270 posteggi, definita un «parcheggio megalomane», «è in evidente contraddizione con gli obiettivi generale del Piano d’agglomerato del Locarnese, volto a stimolare il trasferimento degli spostamenti dal mezzo motorizzato privato a quello pubblico e alla mobilità lenta».

Dunque, pur ammettendo che un autosilo sia ancora necessario nel centro urbano, i Verdi accetteranno solo la realizzazione di un progetto ridotto e a condizione di concretizzare una «completa riqualificazione del lungolago di Muralto (a 50-100 metri dal futuro autosilo) che preveda però l’eliminazione di tutti i parcheggi, la creazione di una ciclopista bidirezionale e la pedonalizzazione completa (confinanti autorizzati)». Mentre ora il Municipio prevede «solo una Zona d’incontro (20 km/h)».

